إزاحة الستار عن عقوبة راموس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تفاصيل العقوبة المفروضة على سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد.

وحصل سيرجيو راموس، على بطاقة حمراء، في المباراة التي خسرها فريقه الملكي أمام نظيره جيرونا بنتيجة (1-2).

وقررت لجنة المسابقات، إيقاف سيرجيو راموس لمدة مباراة واحدة، حيث سيغيب عن لقاء الأحد المقبل ضد ليفانتي في إطار الليجا.

وبحسب موقع كوره سيكون سيرجيو راموس، جاهزًا للمشاركة مع ناديه الملكي، في لقاء الكلاسيكو بالليجا، 2 مارس/آذار المقبل، حيث كان يملك 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة جيرونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .