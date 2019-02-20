رئيس برشلونة السابق روسيل من السجن يتحدث عن صفقات الفريق المقبلة !

لم يكن يدور ببال ساندرو روسيل عندما إحتفل بفوزه مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا 2011 بأنه بعد سنوات وسنوات من هذا الإنجاز أن يدخل السجن ويصبح صاحب الرقم القياسي لأطول سجن احترازي تحت التحقيق بالتاريخ الأسباني.
قضى ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بجريمة غسل الأموال وأخيرا ستبدأ محاكمته النهائية يوم 25 فبراير
روسيا أجرى حوار مع الراك وقال بأنه تعرض لسرقة عامين من عمره وإنه كان يريد البقاء مع والديه كبيري السن كما إنه يفتقد زوجته وبناته .
وبحسب موقع هاي كوره أكد روسيل إنه مظلوم وستظهر براءته قريبا وعلى الجانب الرياضي نصح برشلونة بالتعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم في الصيف المقبل وإنه لايزال يرى ميسي بأنه الأفضل في التاريخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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