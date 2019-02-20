بالفيديو : لاعب يسجل هدفاً على طريقة الكبار في إسبانيا

أبهر لاعب إسباني الجميع بهدف أكثر من رائع وذلك خلال مباراة فريقه بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا. وبحسب موقع هاي كوره فقد نشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لهدف رائع سجله لاعب من ركلة حرة مباشرة على طريقة الكبارة حيث نفذ الكرة بدقة وقوة أبهرت الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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