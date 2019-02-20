قرار بتكليف أمين عام جديد لمجلس شؤون الأحزاب

أصدرت رئاسة الجمهورية، قراراً وزارياً بتكليف عبد الحليم أحمد محمد على جبرة، أميناً عاماً لمجلس شؤون الأحزاب خلفاً للسفير عبد الرحمن ضرار. ودعا القرار بحسب(المركز السوداني للخدمات الصحفية) والذي جاء بتوقيع د. فضل عبدالله وزير شؤون رئاسة الجمهورية، جميع الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. وجاء في القرار الذي حمل الرقم (45) لسنة 2019م، أنه وبعد الإطلاع على أحكام المرسوم الجمهوري رقم (42) لسنة 2018، والتشاور مع السيد رئيس الجمهورية ولحين إكمال إجراءات تشكيل مجلس شؤون الأحزاب السياسية صدر قرار بتكليف السيد عبد الحليم أحمد محمد على جبرة بتولي مهام أمين عام مجلس شؤون الأحزاب السياسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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