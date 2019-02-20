افتتاح مدينة المشير سوار الدهب بالأبيض خلال أيام

أكملت الأمانة العامة للصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية شمال كردفان، الترتيبات كافة لافتتاح مدينة المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب الجامعية للطالبات خلال الأيام المقبلة، برعاية أ.د. محمد عبدالله النقرابي الأمين العام للصندوق. وأوضح أمين الصندوق بالولاية أحمد محمد أحمد حسين، الأربعاء، طبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن افتتاح المدينة والذي ينتظر أن يشرف افتتاحها مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان، يعد أول تجربة لسكن الشراكة بالولاية.

ولفت إلى أن المدينة تسع لإسكان 230 طالباً، مشيراً إلى أن تمويل المدينة تم من قبل الأمانة العامة للصندوق، وتم تشييدها بأحدث المواصفات الهندسية وتعد نهضة عمرانية للمدن الجامعية القائمة بالولاية.

وكشف حسين عن أن المدينة يتوافر فيها الخدمات كافة، وتشتمل على مسجد وملاعب رياضية وكافتيريا وقاعة مشاهدة ومسرح.

