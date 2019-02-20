المحرق البحريني يصف الكوكي ب”الهارب” ويلجأ لمقاضاته لدى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي المحرق البحريني اللجوء إلى الجهات المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن رفع شكوى بحق المدرب التونسي المستقيل من تدريبات الفريق نبيل الكوكي.

وكان الكوكي قد أعلن استقالته من الإدارة الفنية للمحرق بشكل مفاجئ والتعاقد مع نادي الهلال السوداني بعد أقل من 100 يوم على توليه مهامه مع النادي البحريني.

وأصدر المحرق بياناً شديد اللهجة وصف المدرب التونسي ب “الهارب”، مؤكداً رفع ملف القضية إلى الاتحاد الدولي نظراً لعدم التزام المدرب ببنود العقد المبرم بين الطرفين بحسب ما جاء في البيان.

كما أكد النادي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق ومطالبة المدرب بتحمل كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها قراره على مسيرة الفريق هذا الموسم.

وعلى صعيد متصل، أسند مجلس إدارة النادي مهمة تدريب الفريق للوطني علي عامر خلال ما تبقى من الموسم الكروي الحالي.