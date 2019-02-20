الدرديري يبحث مع سفراء الدول العربية التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد احمد؛ مع عدد من سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى السودان؛ تطورات العملية السلمية فى اليمن في ضوء أتفاق (إستكهولم)، والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، التي يرأسها السودان مع الجانب العربي، وأمن البحر الأحمر، والأوضاع العربية بشكل عام.

والتقى وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد أحمد؛ اليوم (الأربعاء) بمكتبه بالوزارة؛ سفراء كل من دولة الإمارات العربية، اليمن، المملكة العربية السعودية والقائمة بأعمال السفارة المصرية.

وأكد الدرديري على أهمية توحيد الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول العربية؛ لمواجهة التحديات التي تطرحها التغييرات الكبرى فى البيئة الدولية والحديث عن نظام عالمي جديد.

وأشار الوزير إلى الدور المركزي الذي يمكن أن يلعبه التعاون العربي الأوروبي في ضوء الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة والمتشابكة.

وجدد تقديره لمواقف التضامن والدعم للسودان من الأشقاء العرب خلال الظروف الأخيرة، مؤكدا بأن السودان سيكون على قدر المسئولية والثقة التي أولاها له أشقاؤه وأصدقاؤه والمجتمع الدولي.

وثمن كل من سفيرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الدور الذى يضطلع به السودان لتثبيت الشرعية والإستقرار فى اليمن والمنطقة العربية .

ومن جهته جدد السفير اليمني الشكر والتقدير للسودان قيادةً وشعباً وقوات مسلحة للتضحيات الكبيرة التى يقدمها من أجل أشقائه اليمنيين وإستضافة السودان لليمنيين فى السابق وخلال الأزمة الحالية؛ وقال إن الأجيال اليمنية لن تنسى هذا الجميل للسودان.