الزراعة: تعاون مع دول الجوار لمكافحة الجراد

أكدت وزارة الزراعة والغابات قدرتها على مكافحة الجراد الذي حذرت منه منظمة الفاو مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، وأن إمكانيات إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة وتدخلاتها السريعة سيسهم في إحتواءه.

وكشف نهار عثمان نهار وزير الدولة بالزراعة ل(smc) عن زيارة وفد من الوزارة للوقوف على بدايات الإنتشار بالبحر الأحمر، مؤكداً متابعتهم الدقيقة لعمليات المكافحة كاشفاً عن تعاون بين وقاية النباتات ودول الجوار لمكافحة الجراد، موضحاً أن السودان عضو في المنظمات الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي، مشيراً إلى الخبرة التي تتميز بها إدراة وقاية النباتات في مكافحة الآفات الزراعية في داخل البلاد ومشاركتها في المكافحة بدول الجوار.

وقال نهار إن الوضع بشكل عام غير كارثي مشيراً إلى متابعتهم للأوضاع وإستمرار الحلول من أجل القضاء تماماً على الجراد.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قد أطلقت تحذيرًا عاجلًا من تفشي الجراد ، موضحة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرًا والأعاصير قد تسببت في انتشار الجراد بشكل كبير.

