رئيس الأرجنتين يُنهي زيارته الآسيوية في أبوظبي

استهل الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، اليوم الأربعاء زيارةً رسمية تستغرق يومين إلى فيتنام، أين سيلتقي بكبار المسؤولين لتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.
وسيعقد ماكري، الذي وصل الليلة الماضية إلى عاصمة فيتنام قادماً من الهند، اجتماعاً مع نظيره رئيس فيتنام وأمين عام الحزب الشيوعي، نغوين فو ترونغ، في القصر الرئاسي، بعد زيارته لوضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء وضريح البطل الوطني، هو تشي مينه.
وينتظر أن يوقع ماكري وترونغ العديد من الاتفاقيات الثنائية قبل أن يجتمع الرئيس الأرجنتيني في المساء برئيس الوزراء، نغوين شوان فوك، ورئيس البرلمان، نغوين ثي كيم نغان.
وستختتم الزيارة يوم الخميس بافتتاح منتدى الأعمال الأرجنتيني الفيتنامي في هانوي، بمشاركة 100 من رجال الأعمال الأرجنتينيين الذين يرافقون ماكري في جولته الآسيوية.
وبعد ختام المنتدى سيغادر ماكري متوجهاً إلى أبوظبي، التي سيختتم بها جولته الآسيوية.
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