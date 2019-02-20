نجم يوفنتوس يغيب شهرا لمرض في القلب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي غياب سامي خضيرة لاعب الوسط عن صفوف الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة في القلب.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا قال فيه: "خضع سامي خضيرة لجلسة كهربائية وعلاج تدخلي ناجح، عن طريق البروفسور فورينازو جايتا استشاري القلب في عيادات يوفنتوس".

وأضاف: "خضيرة سيغيب لمدة شهر من أجل العلاج والجاهزية للمشاركة في المباريات بشكل مستمر بسبب مشاكل في القلب".

ويغيب سامي خضيرة عن مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.