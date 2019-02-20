مشاورات بين فرقاء أفريقيا الوسطي لتكوين حكومة إنتقالية

أعلنت الوساطة السودانية لمفاوضات أفريقيا الوسطي، عن مشاورات بين رئيس أفريقيا الوسطي والحركات المسلحة الموقعة علي إتفاق السلام والإتحاد الإفريقي لتكوين حكومة إنتقالية خلال الشهرين القادمين، حسب ما تم في إتفاق السلام الموقع بالخرطوم ، مبينة إن الحكومة الإنتقالية ستمهد لقيام إنتخابات على كافة المستويات .

وقال السفير عطا المنان بخيت ممثل السودان في مفاوضات أفريقيا الوسطي في تصريح لــ(smc) إن الحكومة الإنتقالية مدتها عام ونصف وتأتي إستكمالاً للفترة المقبلة لمدة الحكومة الحالية، قبل قيام إنتخابات يشارك فيها جميع أبناء أفريقيا الوسطي من الاحزاب والحركات وقوي المجتمع المدني.

وتوقع بخيت أن تدفع القوي السياسية والفصائل المسلحة برؤيتها ومقترحاتها بشأن قسمة السلطة والثروة وإدماج القوات في جيش وطني واحد ، مبيناً أن الشعب الأفرو أوسطي متفائل بمرحلة جديدة بعد أن تحقق السلام علي أرض الواقع وعودة عدد كبير إلي مناطقهم أن بعد عاد الأمن والأستقرار إلى افريقيا الوسطي .