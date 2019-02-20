المحرق البحريني يهدد الكوكي بالفيفا

ذكر موقع (أخبار الخليج) اليوم الأربعاء أن إدار نادي المحرق البحريني أعلنت تقديم شكوى ضد مدرب الفريق السابق، التونسي نبيل الكوكي الذي تعاقد مع الهلال أمس، وأشار الموقع أن النادي البحريني أصدر بياناً ساخناً وصف فيه الكوكي بـ(الهارب) مؤكداً رفع ملف القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم التزامه ببنود العقد المبرم بين الطرفين وأكد النادي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق ومطالبة المدرب بتحمل كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها قراره على مسيرة الفريق هذا الموسم.

وكان الكوكي قد أعلن استقالته من الإدارة الفنية للمحرق بشكل مفاجئ والتعاقد مع نادي الهلال بعد أقل من 100 يوم على توليه مهامه مع النادي البحريني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)