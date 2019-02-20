لاعب هلالي سابق: عودة الكوكي غير موفقة

قال لاعب الهلال السابق، هشام الريشة، الخبير الوطني، أن عودة المدرب التونسي نبيل الكوكي مجدداً لتدريب الهلال قرار غير موفق لأن الفريق مقبل على مباراة مهمة بعد 3 أيام فقط أمام زيسكو الزامبي وبالتالي الثلاثة أيام غير كافية للمدرب للوقوف على مستويات اللاعبين وقدراتهم.

هذا وقد أثار قرار مجلس إدارة نادي الهلال بشأن عودة الكوكي انقساماً كبيراً بين القاعدة الهلالية ، ويرى جزء كبير بإن عودته في الوقت الحالي غير مجدية بينما يدعم آخرون قرار الكاردينال بعودة المدرب التونسي للمرة الثالثة لتولي القيادة الفنية للهلال.

ونبه الريشة في تصريخات صحفية ان الكوكي أشرف على تدريب عدد كبير من لاعبي الهلال الحاليين لكن مستوى اللاعب قبل 3 سنوات ليس مثل الآن ، فهناك لاعبين تطور مستواهم، والبعض تراجع مستواه .

وحول حظوظ الهلال في التأهل للمرحلة التالية لدوري مجموعات الكونفدرالية، افاد الريشة لتن الامل لا يزال كبيراً في صعود الفريق للدور القادم، خصوصاً إذا حقق الفريق نتيجة إيجابية أمام زيسكو العنيد والذي يطمح في تعويض خسارته السابقة أمام الأشانتي الغاني .