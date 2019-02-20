"ندى القلعة" تعتزم مقاضاة من يردد "أغنياتها الخاصة"

في خطوة حازمة كشرت الفنانة ندى القلعة عن أنيابها إزاء أغنياتها الخاصة ومنعت المطربين والمطربات الشباب من ترديد أعمالها، ولوحت بمقاضاة كل تجاوز حقوقها.

وفي مطلع فبراير الحالي أصدر اتحاد المهن الموسيقية قراراً بمنع الفنانين الشباب من ترديد أغنيات الكبار في (حفلات الأعراس) .

وعقد الاتحاد المهن الموسيقية اجتماعا هاماً ناقش خلاله جزئية حقوق الشعراء والملحنين، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد وسيلة ناجعة لحفظ تلك الحقوق.

وفي الأثناء كشف المستشار القانوني الخاص بالمطربة ندى القلعة، عن اتجاه المطربة لمقاضاة جميع المطربين الشباب الذين سيرددون أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة داخل حفلاتهم الخاصة والأجهزة الإعلامية.

في حال عدم الرجوع إليها والاستئذان منها، ووجهت المطربة تحذيراً شديد اللهجة لكافة المطربين.

وأكد المستشار أن قرار القلعة ليس مخصصاً لشخصيات محددة، بل للجميع إذا كان المطربون معروفين أو غير معروفين.

وفي وقت سابق أبلغ عدد من الفنانين والملحنين الكبار اتحاد المهن من تعرض أعمالهم للتشويش من قبل بعض الفنانين الشباب ،ومن ضمن الفنانين الموسيقار الكبير محمد الأمين.

ومن توصيات اجتماع مجلس المهن الموسيقية ربط تصاديق حفلات الأعراس بوجود تنازلات عن الأغنيات التي سيقوم الفنانون الشباب بترديدها خلال الحفل المطلوب التصديق له.

وسيدرج ضمن تصديق الحفلات بند جديد يتضمن الأغنيات التي سيقوم الفنان بترديدها خلال الحفل وضرورة توفر تنازلات من الشعراء والملحنين لتلك الأغنيات.

وبهذه الإجراءات الحازمة يهدف الاتحاد لحث الفنانين الشباب على إنتاج الأغنيات الخاصة والتقليل من ترديد أغنيات الكبار.