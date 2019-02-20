رمضان صبحي في طريقة للرحيل عن الأهلي المصري

أصبح رمضان صبحي جناح نادي الأهلي مهددًا بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الكروي الحالي والذي ينتهي به عقده ويرغب الأحمر في شرائه من هيديرسفيلد الإنجليزي.

وتلقى رمضان صبحي عرضًا من وولفرهامبتون صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي للانضمام إليه بنهاية الموسم، ويتوافق مع رغبة اللاعب في العودة إلى البريميير ليج.

وكان رمضان صبحي قد أعلن فور عودته إلى الأهلي أنه قادم إلى مصر كمرحلة مؤقتة ثم سيعود للدوري الإنجليزي.