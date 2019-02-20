حوار لـ"سبعة آلاف " شاب سوداني يبتدرون حول مستقبل السودان

واعترف محمود ود أحمد ، بوجود أزمة اقتصادية، أكد أنه تم التأمين عليها من أعلى سلطة فى الدولة، وأشار إلى أن الأزمة لها جذور وتحتاج لحوار عميق لإخراج البلاد منها.
وقال "لكن ليس من بينها الهتاف ورفع الشعارات الحماسية"، وقطع بأن أي طريق غير الحوار مرفوض باعتباره يدفع البلاد لحالات استقطاب حاد تقود لتشويه صورة السودان. ووصف شعار "تسقط بس" بأنه غير منطقى، وقال "نحتاج لعمل جاد وصادق لمناقشة الأزمة".وأعن ود أحمد، أن الاتحاد يعتزم ابتدار حوار في مارس المقبل مع كل شباب القوى السياسية دون استثناء عبر منتدى "شباب السودان لبناء المستقبل"، وأكد أن أكثر من سبعة آلاف شاب متطوع من المُقرر أن يُشارك فى وضع الموضوعات والملفات التي ستطرح في المنتدى، وتوقع ارتفاع المشاركين لـ "100" ألف في المنتدي.
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