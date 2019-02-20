البنك المركزي: أزمة السيولة تنتهي في مارس

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، د. محمد خير الزبير، عن انجلاء أزمة السيولة في مارس المقبل بطرح فئة الـ”500″ جنيه . وأكد الزبير أمس في تصريحات صحفية على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني، تراجع معدلات التضخم .

لافتاً الى أن انخفاض معدلات التضخم لا يعني تراجع أسعار السلع، وكشف عن استمرار المركزي في إيقاع عقوبات على الصرافات الآلية غير الملتزمة بالتغذية .

وفي سياق أخر أعلن الزبير عن تبني السودان لمجموعة من التدابير مع المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب توجت باستيفائه متطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متوقعاً أحراز السودان تقدماً في مجموعة العمل الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال في 2020م .

مقراً بمواجهة المصارف العربية جملة من التحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيا قاطعاً وبحسب صحيفة الأخبار، بأن التحديات تستوجب التعمق بدراستها وتحديد الإجراءات للتعامل معها وتخفيف الآثار الناجمة .

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