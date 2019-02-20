الصحة: مستشفى الخرطوم عانى من ترهل وظيفي

وقال مدير عام الوزارة، د. بابكر محمد علي في تصريحات صحفية ، "إن مستشفى الخرطوم التعليمي الآيل لولاية الخرطوم، وجدنا فيه ما يُقارب 3908 عاملين" بالإضافة إلى 417 كادر خدمة وطنية، و300 فراش مع وجود شركة للنظافة و153 فرد نظام عام، رغم وجود بابين بالمستشفى.
وأشار الي وجود 43 مشرفاً إدارياً و29 مشرفاً آخر و80 مساعد كاتب، و24 كاتب أول شؤون عاملين و65 سفرجياً مع وجود شركة للغذاءات مع تردد شهري يصل إلى 8900 شخص، بواقع 29 مريضاً في اليوم.
وأوضح أن الوزارة عملت على إعادة المستشفى للنظام الصحي ليصبح مستشفى مرجعياً، وأعلن اكتمال قسم الطب النفسي والإدمان المرجعي، وقسم المسالك البولية النسوية، بجانب البدء في مركز جراحة الأطفال، ومركز جراحة التجميل، ومركز جراحة الأوعية الدقيقة، ومركز الجهاز الهضمي، ومركز طب العيون.واعلن البدء في تأهيل كل من مستشفى جعفر بن عوف، ومستشفى أمدرمان التعليمي، ومستشفى بحري التعليمي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الذرة، ومستشفى أم ضواً بان، وبداية العمل في المستشفى التوأم بـ 84 مليار جنيه بدعم من المالية الاتحادية، يصل 62 مليون جنيه، والولائية يصل 22 مليون جنيه، مع اكتمال مركز التخاطب بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة بالخرطوم للقوقعة.
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