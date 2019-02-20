أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر دعم رئاسة الجمهورية لخطط وبرامج المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتي تتمكن من اداء دورها باستقلالية. وشدد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن علي ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وجبر الأضرار التي ترتبت علي الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد. وقالت إيمان في تصريحات صحفية إن نائب الرئيس اطلع علي دور المفوضية في تلقي شكاوي المواطنين. كما اطلع على عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية فيما يختص بقضية معلم خشم القربة، مؤكدة اكتمال إجراءات التقرير الخاصة بالقضية. وأضافت إيمان "نائب الرئيس أمن على ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة العاملة في هذه القضية". الرئاسة تعلن دعم مفوضية حقوق الإنسان أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر دعم رئاسة الجمهورية لخطط وبرامج المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتي تتمكن من اداء دورها باستقلالية. وشدد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن علي ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وجبر الأضرار التي ترتبت علي الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد. وقالت إيمان في تصريحات صحفية إن نائب الرئيس اطلع علي دور المفوضية في تلقي شكاوي المواطنين. كما اطلع على عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية فيما يختص بقضية معلم خشم القربة، مؤكدة اكتمال إجراءات التقرير الخاصة بالقضية. وأضافت إيمان "نائب الرئيس أمن على ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة العاملة في هذه القضية".

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