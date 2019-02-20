ترامب يرحب بساندرز "المجنون" فى انتخابات 2020

رحّب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بترشّح الديموقرطى "بينرى ساندرز" لانتخابات الرئاسة فى عام 2020، حيث وصفه بالمجنون، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.
وقال ترامب فى تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل تويتر، اليوم: "بيرنى ساندرز دخل السباق للتو.. أتمنى له الخير".
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