مسلحون يهاجمون بادية قرب نيرتتي

نفذ مسلحون مجهولون هجوماً مسلحاً ليلة البارحة على بادية الضي أحمد بمنطقة خور رملة التابعة لمحلية نيرتتي بولاية وسط دارفور، ما أسفر عن إصابة أحد الرعاة بجراح وُصِفت بالبالغة.

وقال الضي أحمد حسب دارفور 24، إن الهجوم على البادية بغرض سرقة المواشي تكرر كثيراً هذه الأيام، وقع حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.