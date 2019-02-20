وفد امريكي يتعرف علي رؤية الخرطوم لتجاوز الازمة

قدم رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، يوم الاربعاء، شرحاً للوفد الامريكي الزائر برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الافريقيه بمجلس الامن الامريكي، حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التى تواجه البلاد.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء تناول مسار الحوار السوداني الأمريكي.

وأفاد فيصل أن الوفد أكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في الحوار.

وأشار الي إن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولي للحوار السوداني الأمريكي.

يُشار الي ان الوفد الامريكي الزائر برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الافريقيه بمجلس الامن الامريكي قد التقي مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن ابراهيم، ووزير الخارجية الدرديري محمد احمد وناقش عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

هذا وقد كشف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن التفاصيل الكاملة لزيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الإفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر للسودان، بينما أن المسؤول أبلغهم رسائل مهمة.

وقال الدرديري إن زيارة المسؤول الأمريكي مهمة، وأشار إلى أن الزيارة تتعلق بالتطورات والتقدم المحرز حتى الآن في الحوار الأمريكي السوداني.

وأضاف "المسؤول الأمريكي أبلغ السودان رسائل مهمة على رأسها أن بلاده تعتقد أن الخيارات السودانية في معالجة المشكلة السودانية والأزمة الاقتصادية ينبغي أن تكون خيارات سودانية خالصة".

وأشار الوزير إلى أن المسؤول أكد على أنه لا تدخل أمريكي في هذا الخصوص، واعتبر تقييم الجانب الأمريكي موضوعيًا، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الحوار، وتابع" يمكن أن تبني عليها لإبلاغ الحوار لغايته".

يُذكر ان المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه لأفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، أكد أن الحكومة السودانية عدم وجود نية لفرض أي حلول من الخارج على الخرطوم.

وبحث “سارتر” الذي وصل الخرطوم ضمن وفد أمريكي رفيع مع مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم الإثنين سير المرحلة الثانية من الحوار بين واشنطن والخرطوم الخاصة برفع اسم السودان من لائحة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه عقد لقاءً مثمراً وبنّاءً مع مساعد رئيس السوداني، قائلا: “جئت للخرطوم من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب”.

وأوضح أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرا إلى أهمية أن تحترم حكومة الخرطوم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في الوقت ذاته من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.