اليوم النطق بالحكم في قضية الجاسوس المصري…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حدد قاضي محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال إسماعيل إدريس جلسة اليوم (الأربعاء) للنطق بالحكم في قضية (5) متهمين بينهم وافد مصري الجنسية بتهم الاشتراك الجنائي في دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية للمتهم، وتهمة تعاطي المخدرات للمتهم الأجنبي.

وكانت السلطات الأمنية قد ضبطت المتهمين ودونت ضدهم بلاغات بالتجسس على البلاد بعد أن رصدت معلومات تشير إلى تعاملهم مع طلاب أجانب بالكلية الحربية، في قضية المتهمين بالتجسس على البلاد. وفي ذات السياق، حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم.

ويمثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله”.

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