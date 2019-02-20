الشغيل يقود الهلال لاعبا ومدربا أمام زيسكو !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا يستطيع أي هلالي ان يخفي (وجعة )محمد عبد الرحمن

اي هلالي متصالح مع نفسه يحس بهذه الوجعة

والوجعة سببها ليس أن ميدو صنع للوصيف (شربات)من العدم

وليس لأن محمد أصبح هداف دوري العرب وليس لأن هذه المليارات التي حصدها الوصيف سببها الأول والأخير محمد

هذا كله لا يوجع

لا يوجع لأن الوصيف تنتظره فضيخة مجلجة أمام النحم التونسي بإذن الله

ولكن الوجعة تكمن في ان محمد عبدالرحمن (اصابته مزمنة)

هذا هو الوجع الحقيقي

الوجع الحقيقي في (الكضب) الذي غادر به محمد الهلال وهو أحد أبناء الهلال

مزمنة تاني ما بيلعب كرة تقرير الطبيب

هذا الكضب بسببه ضاعت مواهب وبسببه فقد الهلال الكثير وما زال

أكبر خسارة تلقاها الهلال بسبب الكضب هي (السمعة )

أقول السمعة ولا أقول المكانة لان مكانة محفوظة

ولكن سمعة أصابها كثير من التغبيش

وكل ذلك بسبب الكضب والتلفيق والغش والسبهللية

كضب في كل شي

السنغالي لامين نداي استقال قالوا (إقالة)

بكري المدينة رفض التقسيط قالو باع الهلال وتاني ما بدقها خسرنا (٦)نقاط قالو (الفيفا) واقفة ب (رجل واحدة)بسب شكوي الهلال والنقاط عائدة عائدة

افتتاح الجوهرة الزرقاء قالوا الهلال سيلاعب نادي أوربي والحصل جا جمال فرفور اطربني ومشي

التش وبيبو قالوا النفيدي شغال ضد الهلال واكتشفنا انو عماد الطيب بتصل والكاردينال مابرد

ومابين اتصلت ومارديت ذهب التش وبيبو

ناموا وتركو باب الغرفة فاتح فذهب السماني الصاوي

قالو تاني لاعب ما جابوهو في التلفزيون ما بنسجلو في الهلال سجل لينا تيتية

وتيتية في الإذاعة ما جابو خليك من التلفزيون

قالوا ساماتا والأخطر من ساماتا وفشلوا حتي في تسجيل سيف تيري

جابوا هارونا وطلع (ماسورة)وقالوا شطبناهو عشان أجر شقة مفروشة وجاء بما هو مخالف للأعراف والتقاليد السودانية

كضب كتير

الكضب والتلفيق ده كلو بيظهر في الهلال بظهر في شكل هزائم وبيظهر في شكل عدم توفيق

والآن نعيش فصول جديدة مع مسلسل اسمو التدريب

المدرب

الزعفوري تمت اقالته وتاني يوم من الاقالة اشرف علي المباراة

هوان عجيب

يقول ليك الهلال يعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات

خلال ساعات الليلة اربعة أيام

شكلو موضوع اقالة الزعفوري ده (كاميرا خفية)

أصلا ما يحدث في الهلال يشبه شغل (الكاميرا الخفية)

بس ناقصة ربيع طه

الزعفوري (مدرب وما مدرب)

(اقالوهو وما اقالوهو )

(قاعد وما قاعد)

جاي مدرب أجنبي

لا جاي مدرب عربي

مدرب سوداني لا مدرب حبشي

أنا شايف لو طردو الزعفوري ورجعتو عمار مرق وخليتو نصرالدين الشغيل يكون لاعب ومدرب أمام زيسكو أفضل

اختصروا الزمن

ووفروا الدولارات

علي الأقل تحافظو علي مكانة الهلال

والله نحن في الوقت الراهن بيهمنا نحافظ علي سمعة الهلال ومكانتو

كفاية مهازل

قبل اليوم الكوكي شرد وخلانا ومشيتو جبتو تاني

شرد ومشي يدرب الأفريقي وقال أمي عيانة

وبهنا قالوا الكوكي مدرب غير محترم وبعد شهرين جابوا تاني

جابو وقعد ليهو (٤٠)يوم واقالوهو

زي العندهم معاهم تار،قروبات نبض الاسياد،

طبعا الكاردينال مابحب المدرب (يستقيل)بيحب هو (اليقيل)

حتي لو انت استقلت هو بيطلع للأعلام ويقول اقلناهو

طبعو كده

بحب هو البطردك ما بحب انت تمشوا تخليهو

حتي لو مشيت خليتو هو مستعد يجيك تاني يطردك

لازم يبرد بطنو

الحاجة دي يمكن بتبسطو

احتمال يكون بتكيف لما يعمل كده

السؤال البيطرح نفسو لشنو متكتمين علي هوية المدرب القادم

السر شنو في الموضوع يعني

ما هو اكيد مدرب رخيص وما عندو شخصية وستتم اقالته قبل التسجيلات

التكتم في شنو يعني

الموضوع عادي

مافي حاجة مدهشة

كلو عادي

نفس الشخصيات الباهتة ستأتي لقيادة الدفة الفنية

فاوضو السوري نزار محروس ونكروا انهم فاوضوهو

شكلو سعرو عالي حبتين

اي مدرب يرفضه الكاردينال …واحد من اتنين يا سعرو عالي وياكمان شخصية قوية

الكاردينال داير ليهو مدرب بيسمع الكلام وسعرو هادي

حالة صعبة

غايتو جنس غايتو