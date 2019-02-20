حبوبتكم لسة ما انقلبت؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> من مؤشرات نجاحات زولفا

> إنو بقينا نلعب باي تشكيلة

> مجموعة تلعب دوري

> مجموعة تلعب دولي

> ده شغل التدريب الصاح

> قريب ده كنا بنلعب إفريقي وأوروبي وممتاز وسودان وكوتشينة

> بنفس العناصر

> حتى خلت إن أي زول ممكن يوريك تشكيلة المريخ والتبديلات

> الحاجة دي ذكرتني نكتة

> قالوا في واحد بلدياتنا

> بدري الكلام ده

> دخل كورة للمنتخب

> سأل الجمبو

> ودخل معاعو في حوار

> دحين الحارس ده مو معز محجوب؟

> ياهو زاتو

> دحين نمرة ١٢ ده مو مساوي؟

> ياهو زاتو

> دحين القدامو ده مو سفاري؟

> ياهو زاتو

> دحين داااك ماسيدا؟

> ياهو زاتو

> دحين نمرة عشرة ده مو مهند

> ياهو زاتو

> دحين المدرب ده مو مازدا؟

> ياهو زاتو

> دحين في التغيير مازدا موش بطلع لاعب من الهلال ويدخل بدلوا لاعب من الهلال ويطلع لاعب من المريخ ويدخل بدلو لاعب من المريخ؟

> ده البحصل

> كان كدي النمشي الكورة دي معادة أنا دخلتها قبل

> أيها الناس

> مع الزولفاني كورة معادة مافي

> التيم كلو ماشاء الله جاهز

> ودي شيخي غرزة ماسواها

> تحية كبيرة لزولفا

> أيها الناس

> من مؤشرات صواب المجلس حينما اختار ذهاب جمال سالم برضك كثيرة

> منها ظهور أبو عشرين

> تطور منجد

> وأشراك محمد مصطفى

> وقبل المريخ كسبان المنتخب

> ديل تلاتة حراس مرمى المستقبل أمامهم كبير

> كلمتكم

> قلت ليكم

> العمل برؤية محددة وأهداف منشودة بعيداً عن الشوفونية

> هو أول خطوات النجاح

> يبقى نظرة المجلس كانت صائبة في عدم التجديد لسالم

> وكانت شجاعة في اعتمادها على الكوادر الشبابية الوطنية

> وكانت نظرة المجلس حكيمة في الإصرار على استمرار الزولفاني

> قد يقول البعض إن الفلس أجبرهم على إبقاء زولفا

> لكن قولهم مردود عليه

> بأنو خمسة الف دولار الزولفاني بالسوداني أكتر من رواتب تلاتة مدربين وطنيين من الذين دربوا المريخ من قبل

> وقد يقول البعض إن القرار كان عشان زولفا بصبر على تأخير الرواتب

> لكني أقول لذلك البعض

> إن أولادنا المدربين ياما اتأخرت رواتبهم أزمان وأزمان

> وأخال إن بعضهم ذهب ولسه عندو عندنا قريشات وحقوق

> يبقى نعترف للمجلس بصحة قراراتو فيما يتعلق بزولفا وسالم

> وبمناسبة سالم

> الزول ده من قعد مع كردنة

> كردنة ماقعد في البلد دي

> طفشو جنس طفيشة

> أيها الناس

> بكري لاعب مهول

> نفقده كثيراً بسبب الإصابة اللعينة

> جرب العلاج في جميع الدول

> الشقيقة منها واللصيقة

> والحال في حالو

> العلاج بتاع تونس ماظنيتو حايعمل شيء

> حقو بكري زاتو لمصلحة نفسو يفكر في الحتة دي بجدية

> مكان العلاج ليس لبكري حق اختياره

> وعلى المجلس أن يقوم بواجبو

> ويحدد مكان وزمان العلاج بعد مشاورة اللجنة الطبية

> وعلى بكري مجرد التنفيذ

> فعقد الإحتراف الذي يربطه بالمريخ يلزمه بإتباع قرارات المجلس في بعض الأمور أهمها مسألة العلاج

> العقرب سمها في ضنبها

> وماتلعبوا بضنب العقرب يا أسد

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حبوبتكم لسة ما انقلبت؟ وقام جاري…بقدر عاد!!!

وإلى لقاء

سلك