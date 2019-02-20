المأذون ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لم أجد وصفا أفضل من (المأذون) لكي أطلقه على عملية عودة (الكوكي) للهلال .. بعد ان وصل على الوجه السرعة الي زامبيا .. وذلك عقب ساعات فقط من ابلاغه رغبة النادي في عودته للمرة الثالثة للقلعة الزرقاء.

• (وقد تعود الناس حضور المأذون عقب لحظات فقط من ابلاغه بإتفاق اهل العروسين المرتقبين على اكمال مراسم عقد القران دون الترتيب لذلك لحظة حضور اهل العريس للتعارف او الخطوبة فقط .. وظن البعض ان المأذون هذا موجود خلف الباب لسرعة حضوره.

• (ما بعيد كما يكون الكوكي دا ساكن قريب من المطار .. زي ناس مدينة الصفا كدا ولا الخرطوم (2) .. وشنطته كمان جاهزة من بدري .. عشان طوالي جاهز للعمل في الهلال .. ما زي باقي المدربين الاجانب .. تظل الجماهير في انتظاره شهر كامل لاستقباله في المطار .. والاعلام كمان ما بقصر طبعا وكل يوم طالع بمانشيت يؤكد حضوره بعد ساعات).

• كما توقعتُ بالأمس فقد اعلن غالبية الاهلة الرفض التام لعودة الكوكي لتدريب الهلال من جديد .. بعد ان لم يقدم ما يشفع استمراريته في قيادة تدريب الهلال .. بعد ان عمل على فترتين سابقا حتي وإن كان افضل حالا من الزعفوري.

• كما أن الجنرال صلاح محمد آدم المدرب العام للهلال لم يحالفه التوفيق في الاندية التي عمل بها .. الامر حاليا أصبح واقعا معاشاً وتنتظر الثنائي مهمة شاقة لتصحيح الاخطاء وتجهيز الفريق للمعارك القادمة.

• رغم كل شي ثقتنا ليس لها حدود في فرسان الازرق لتحقيق نتيجة ايجابية امام زيسكو .. والعودة بالتعادل على أسوأ الفروض لتعزيز فرصة في الصعود الي دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

(صمت اخير) ..

• لا بتعجّزنى المسافة

• ولا بقيف بيناتنا عارض

• لا الظروف تمسك فى إيدى

• ولا من الأيام .. مخافة