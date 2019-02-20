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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أبدى المدير العام لفضائية كبرى، يمتلكها أحد رجال الأعمال البارزين انزعاجه التام عقب إلقاء القبض على إحدى المذيعات التي تعمل في القناة كمقدمة برامج، وأفادت مصادر موثوقة أن المدير العام ذكر أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضدها، قد تصل إلى حد الفصل، وأوضحت ذات المصادر حسب صحيفة مصادر أن المدير قدم خطاباً للاستقبال الخاص بالقناة يمنع فيه دخولها مرة أخرى إلى الاستوديوهات ومواصلة عملها.
ومن ناحية أخرى أفاد البعض بأن اتصالات هاتفية جرت بين مالك القناة والمدير العام، أدت إلى اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة، وتوقع البعض أن تكون القرارات التي صدرت اتخذها رجل الأعمال. والجدير بالذكر أن السلطات ألقت القبض على المذيعة برفقة آخرين وهي تتجه خارج الخرطوم وبحوزتها ممنوعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير يمنع مذيعة شهيرة من دخول القناة بعد القبض عليها تمارس هذا الفعل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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