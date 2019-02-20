تعديلات أمام العالم.. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلال الأيام الماضية، تصدر خبر اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بإجراء بالتعديلات الدستورية، صحيفة “واشنطن بوست” ومعظم الوكالات والمواقع.

وحاز خبر تأجيل الاجتماع على ذات الاهتمام، مضافاً إليه بعض الخلفيات أو التحليلات.

الخبر الذي اهتم به العالم، أثار الفضول للبحث عن كواليس الاجتماع والتأجيل، فكانت البداية مثيرة حقاً!

سألنا بدءاً، كيف قُدمت الدعوة لاجتماع اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية؟

مجرد رسالة وضعها نائب رئيس اللجنة أحمد التيجاني في مجموعة “واتساب”، بها عدد من الصحفيين والإعلاميين، حتى يقوموا بنشرها ويعلم الأعضاء أن لهم اجتماعاً مهماً معنياً بمناقشة تعديل الدستور.

هل تسلمها جميع المعنيين بالأمر؟.. لا فقد وصلت لبعضهم فيما لم يسمع بها البعض الآخر.

وكيف ألغي الاجتماع؟ كتبت رئيس اللجنة بدرية سليمان تعميماً وطلبت من إعلام البرلمان توزيعه على ذات المجموعات، ليعرف المعنيون به، أن اجتماعهم قد أُلغي.

هذا الاجتماع يحضره رؤساء اللجان في المجلس الوطني ومجلس الولايات ونوابهم، فضلاً عن ممثل لحزب لا يمثله رئيس اللجنة أو نائبه، ومع ذلك، يتم التعامل بشيء من الإهمال وعدم الاكتراث، مما يعطي انطباعاً سالباً قبل البدء في المناقشة.

ألم يكن معلوماً لدى رئاسة اللجنة أن لها من الارتباطات ما يصعب عليها مهمة الاجتماع؟ أم أن سوء التنسيق كان موجوداً بقوة في تحديد توقيت الاجتماع وإلغائه؟ أم أن الأمر، كما يعتقد البعض، مقصود للفت الانتباه للمسألة، سلباً أو إيجاباً؟ وهو ما حدث بتركيز القنوات والصحف العالمية على عمل هؤلاء النواب البرلمانيين.

تشير المواقع العالمية إلى وجود ضغوط تُمارس على اللجنة لإجراء التعديلات، فيما تكتب أخرى أن الضغوط التي دعت إلى التأجيل تتمثل في المماطلة ورفض مبدأ التعديل.

كثير من الورش المغلقة والمفتوحة، داخل السودان وخارجه، تتناول “رؤوس” مواضيع لها علاقة بما يدور في السودان، ويتضح حتى الآن أن التعاطي مع القضايا من الجانب الحكومي أو البرلماني “الرسمي”، يفتقد إلى الحجة والمنطق، وتتصف بعض الروايات بالضعف والتفكك.

في ظل استمرار أزمات شح السيولة وارتفاع أسعار الدولار إلى درجة مخيفة، وتأخير الحكومة للموعد المحدد لظهور نتائج المعالجة، يجعل الكثيرون ويتساءلون عن دواعي الحديث عن الانتخابات وتعديلات دستورية في ظل ما هو أهم.

باستثناء الخبز الذي استقر وجوده مع خفة وزنه، ما زالت السلع الأساسية في حالة عدم استقرار واضح، وما زالت وعود مختلف الوزراء والمسؤولين، بعيدة عن الواقع.