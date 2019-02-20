الاتحاد العام للصحفيين يدعو منسوبيه لتسديد متأخرات “الإسكان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، يوم الأربعاء، قواعده الصحفية والإعلامية الذين عليهم متأخرات أقساط بالإسراع لتسديد ما عليهم من متأخرات. وشدد الاتحاد على الذين انتهت عقوداتهم بالحارة مئة والوادي الأخضر والحارة 76، بالإسراع لسداد متأخراتهم لتسوية أوضاعهم.

ونبه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، بحسب وكالة السودان للأنباء، الزملاء الذين لم يستكملوا دفع المقدمات الخاصة بمنازلهم والذين عليهم متأخرات، بمراجعة الصندوق والإسراع لتوفيق أوضاعهم مع الصندوق حتى لا يتخذ الصندوق الإجراءات القانونية المتبعة.

وثمن الاتحاد دور الصندوق لمساهمته الفاعلة في مشروع إسكان الصحفيين، مما أدى إلى استقرارهم ودفعهم إلى المزيد من العطاء، معتبراً تجربة إسكان الصحفيين تجربة رائدة وجدت استحساناً كبيراً من الاتحادات الإقليمية والدولية.

شبكة الشروق + وكالات