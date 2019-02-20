سلطة الشعب.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كانت الأزمة الاقتصادية في أساس الأسباب التي أدت إلى انفجار الثورات بالمنطقة، حيث أفضت مركزة الثروة بيد أقلية ضئيلة وإفقار الأغلبية من خلال البطالة المرتفعة، أو الأجر المتدني، وإلغاء كل المنجزات التي تحققت خلال عقود سابقة، من مجانية التعليم والصحة إلى توازن الأجور والأسعار عبر دعم السلع وضبط الأسعار، أفضت إلى أزمةٍ مجتمعيةٍ فرضت هذا الانفجار.

> بالتالي، كان من أولويات ما يجب أن يتحقق، بعد التغيير الذي حدث هو «إعادة توزيع الثروة» لحل المشكلات سالفة الذكر. لكن ما جرى عكس ذلك تماماً، حيث لم يجرِ الالتفات إلى البطالة التي هي في تزايد سنوي، نتيجة غياب فرص العمل، ولا جرت الموافقة على زيادة الأجور، بما يسمح بتحسين وضع تلك الأغلبية، بل إن ما جرى هو أن السياسة الاقتصادية التي أفضت إلى كل تلك المشكلات.

> حجج النظم «الجديدة» أنها ورثت من «النظام القديم» وضعاً سيئاً لا حل له، وأن على الشعوب أن تتحمل الوضع، لأنه الخيار الوحيد القائم، وأيضاً أن تتحمل كل السياسات الجديدة التي هي إغراق في الخصخصة ورفع دعم السلع والخدمات، لكنها أساساً إغراق في مركزة الثروة، وفي إفقار الأغلبية التي زاد عددها مع حدوث ذلك التمركز.

> وبالتالي، يمكن القول إن الثورات أتت بـ»نظامٍ» لا يحمل حلاً للمشكلات التي طرحها الشعب، على العكس، ظهر أن الحل الذي يُطرح هو الذي يخدم الرأسمالية المافياوية، وكان مطلوباً أن تستمرّ في نشاطها الطفيلي بحماية النظام نفسه.

> تراكمت الأزمة المجتمعية، وتعمم الفقر والبطالة لكن، أيضاً كانت السلطة الممر الذي عبره استحوذت فئة قليلة على كل الثروة التي راكمتها الدولة طوال عقود، من خلال دور «القطاع العام»، وباتت معنية باستمرار سيطرتها الاقتصادية ونهبها المتسارع.

> لكن، على الرغم من ذلك، يجب أن لا يكون الحل على حساب الشعب الذي أدت كل سياسات الخصخصة والتحرير المنفلت إلى إفقاره، حيث يجب أن يرضى بالبطالة وبالأجر المتدني، ويقبل زيادة الضرائب، وتخلي الدولة عن دعم الخدمات، ليواجه مصيره بلا حماية، حتى أُفقر إلى حد الوقوف على حافة الموت جوعاً.

> ليس من خيار لدى النظم، والطبقة الرأسمالية المافياوية التي تحكم سوى أن توغل في سياساتها لكن، هناك حل آخر، حيث على الدولة أن تعكس منظورها، بحيث يكون الحل هو على حساب تلك الرأسمالية المتوحشة التي نهبت الاقتصاد، وخربت «القطاع العام» واستباحت أراضي الدولة، لكي تعيد الدولة بناء الاقتصاد، بما يؤسس لمشاريع تحل مشكلات البطالة والفقر غير أن ذلك يفرض تغيير السلطة الطبقية من سلطة مافيا إلى سلطة الشعب.