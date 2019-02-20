بين موقفين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد الفضيحة الكبرى لبعض العرب في مؤتمر وارسو وخروج علاقاتهم مع العدو الصهيوني من السرية الى العلن ، وبعد تمايز الصفوف ووضوح المواقف مابين اعزاء منتصرون يقفون بشرف أمام الصلف الأمريكي الصهيوني التكفيري واذلاء وضيعين يهرولون نحو التطبيع مع العدو الصهيوني العنصري المجرم ، في هذا الوقت الذي يقف فيه احرار الأمة ويبطلون بصمودهم ومقاومتهم مشروع الرئيس الأمريكي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية واخماد لهيب انتفاضة القدس التي انطلقت بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ، وفي وقت يواصل فيه أهل فلسطين الخروج في جمعات القدس دون انقطاع منذ اربعين أسبوعا ، وفي وقت يخرج فيه مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني في معظم أرجاء الجمهورية ينددون بالتطبيع ويتبرأون من الخونة الذين باعوا شرفهم واضاعوا القدس بحلوسهم مع المجرم الجزار نتنياهو على طاولة واحدة يتبادلون الابتسامات والقفشات ويكسرون الخبز سويا بحسب تعبير نائب الرئيس الأمريكي ، في هذا الوقت الذي يلتقي فيه أعداء إيران والمتآمرون عليها ويحتفلون مع نتنياهو بتتويجه عريسا في وارسو وهو يلتقي علنا وامام كاميرات الإعلام بوزير خارجية عمان ويمتدح حكمة وشجاعة السلطان قابوس الذي بدعوته له فتح الباب امام آخرين ليحذو حذوه بحسب كلام رئيس وزراء العدو ، ثم يتواصل السقوط العربي بلقاء الوزير العماني بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة المجرمة ليفني ثم لقاء جنرالات الاستخبارات السعوديين بنظرائهم الصهاينة للتنسيق ضد إيران ومحور المقاومة ، وتتويج نتنياهو حفله باللقاء الخاص بالوزراء السعودي والاماراتي والبحريني قبل اللقاء الكبير المشترك الذي جمع هؤلاء الخونة مع المجرم الجزار مع آخرين خونة اذلاء ويومها بلغت المهانة بخالد اليماني أن يفعل مافعل ويخدم نتنياهو دون تاثم أو حرج ، في هذا الوقت الذي التقى فيه قادة الشر ومؤسسي الارهاب وداعميه في وارسو بعنوان التصدي لإيران وانشطتها التخريبية – كما زعموا – فان إيران تشكل حضورا كبيرا ومؤثرا في المنطقة وتسجل وحلفاؤها نصرا ساحقا على الإرهاب التكفيري وتفشل مع حلفائها المشروع الأمريكي الصهيوني السعودي في المنطقة ، وفي الداخل الايراني تلتف الجماهير بقوة حول الثورة وتخرج في عيدها الاربعين بالملايين تؤيد قيادتها وتبايعها على المضي في طريق العز والكرامة متحدين يجمعهم حب بلدهم والتصدي لمؤامرات الاعداء مهما عظمت .

انه الفرق بين موقفين موقف اذلاء منكسرون يستجدون رضا المجرم الصهيوني القاتل وحليفه وداعمه الأمريكي الشريك في جرائمه وبعض العرب الذين اعتراضهم الضعف بحيث لا يستطيعون قول لا لامريكا وإسرائيل وفي المقابل حلف منتصر كاسر لشوكة الإرهابيين مبطل لمؤامرات مشغليهم من الصهاينة والإسرائيليين واتباعهم من اذلاء العرب والمسلمين.