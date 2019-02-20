’’9’’ لاعبين اجانب يقودون زيسكو في مواجهة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

يستعد فريق الهلال لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة في دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الافريقية حيث تضم تشكيلة الفريق تسعة اجانب من اميز اللاعبين في الدوري الزامبي وبطولة الكونفيدرالية الافريقية وكان لهم دورا كبيرا في وصول زيسكو الي دور المجموعات.

واللاعبيون هم

الهداف رحيم اوسامانو قوة جسمانية ومهارة مميزة

يعتبر رحيم اوسومانا المهاجم الغاني من افضل اللاعبين في فريق زيسكو الزامبي قدم مباريات مميزة واحرز هدف زيسكو في مرمي الاشانتي كوتوكو الغاني رغم دخوله في الشوط الثاني لاعب يتميز بالقوة الجسمانية وطويل القامة ومهاري

لاعب الوسط الهداف الياباني ناكاماشي

تعاقدفريق زيسكو الزامبي مع الوسط الياباني كوسوكي ناكاماشي وانضم لاعب الوسط الياباني الذي يبلغ من العمر 33عاما الي زيسكو حيث لم يجدد عقده مع ناديه وقال يوكوهاما مارينوس عرض عليه تمديد عقده لمدة عامين لكن رفض واختار زيسكو

وانتهي عقد اللاعب مع نادي مارينوس يوم الخميس 31/يناير2019 الذي انضم اليه عام 2012 وشارك في 215 مباراة مع النادي وسجل 19 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة من خط الوسط وهو لاعب وسط دفاعي وقع عقدًا لمدة عامين مع ويعتقد أنه سيضيف المزيد من القيمة إلى الفريق ولد ناكاماتشي في عام 1985 ولعب لشونان بيلمار 2004-2007 ، أفيسبا فوكوكا 2010-2011. يوكوهاما مارتينوس 2012-2018. لديه 27 هدفا لاعب مميز.

النيجيري كولا اسياسيا في تشكيلة الزامبي

يعتبر المحترف النيجيري في زيسكو الزامبي كولا من افضل اللاعبين في الفريق واستطاع بتميزه ان يكون اساسيا في تشكيلة الفريق الزامبي.

نجم الكنغو الديمقراطية مارسيل لاعب مميز

لاعب زيسكو الزامبي المحترف الكنغولي مارسيل كالوندا لاعب مميز ويقدم مستوي افضل في كل مباراة وله دور كبير في فوز زيسكو في المباراة الاولي امام الجواميس الخضر و الجولة الثانية امام ليوباردز.

ثنائي بورندي يواصلان التالق مع الزامبي

تضم تشكيلة الفريق الزامبي ثنائي من بورندي هما ديودين نتيثيفيزوا اينوك ساباموكاما حيي قدما مستويات مميزة مع الفريق وواصلا تالقهما .

ثلاثي كيني مصدر قوة زيسكو

تضم تشكيلة فريق زيسكو الزامبي ثلاثي من كينيا هم

جيسي وير أنتوني أكومو وديفيد اودهيامبو

جيسي واير لاعب المنتخب الكيني و هداف الفريق يقدم مستويات مميزة وتلقي عدد من العروض للاحتراف الخارجي لكن ادارة زيسكو رفضت رحيل اللاعب الذي قاد الفريق الي دور المجموعات باهدافه الحاسمة حيث احرز هدف الفوز في شباك الجواميس الخضر في الاسبوع الاول في الدوري الزامبي احرز اهداف مميزة في ابطال افريقيا وبطولة الكونفيدرالية الافريقية خلال مشاركته مع الفريق لاعب رغم الرقابة الكبيرة التي يجدها امام المدافعين الا انه يحرز اهداف.

الدولي انتوني اكومو اول تجربة احتراف بدأت من السودان

لاعب المنتخب الكيني ونجم وسط فريق زيسكو الزامبي انتوني من اميز اللاعبين في افريقيا رغم صغر سنه وكانت اول تجربة احتراف له بدات في السودان في نادي الخرطوم لكن فرط فيه بعد فشله في تجنيسه هذه السبب دفعة لمغادرة السودان الي زامبيا بعد ان وجد عرضا مميزا من زيسكو الزامبي اللاعب شكر فريق الخرطوم الذي كان سببا في اختياره للمنتخب الكيني بعد ان قدم معه مستوي مميز حيث اصبح من اميز اللاعبين في الدوري الزامبي

اول تجربة احتراف في السودان ﺟﺎﺀ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ 2013 ﻗﺎﺩﻣﺎ ﻣﻦ قوﺭﻣﺎﻫﻴﺎ ﺍﻟﻜﻴﻨﻲ انتوني اكومو لاعب لاعب وسط مميز ومن افضل اللاعبين في فريق زيسكو الزامبي ويقدم معه افضل المستويات ويلعب اساسيا في كل مباريات زيسكو رغم وجود عدد من اللاعبين اكثر خبرة ولكن مستواه قاده الي اللعب اساسي أنتوني أكومو (من مواليد 20 أكتوبر 1992) هو لاعب كرة قدم دولي كيني والاندية التي لعب لها هي:

2010–2014. قورماهيا

2014-2015 الخرطوم الوطني

2016-2019 زيسكو الزامبي

ديفيد اودهيامبو

نجم فريق زيسكو الكيني ديفيد اودهيامبو ﻣﺠﻬﻮﺩ زﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ومهارة ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﻠﻌﺐ وقادر علي ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻷﻃﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻫﺠﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ومن افضل اللاعبين في الفريق الزامبي ويقدم مستوي مميزه في الفريق.