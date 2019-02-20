أسئلة وتعليقات حول كلام وزير الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

برأ وزير الداخلية الدكتور أحمد بلال عثمان بنادق الشرطة من إطلاق أية رصاصة على المحتجين لتفريقهم أثناء الاحتجاجات التي اندلعت منذ (19) ديسمبر.

وأعلن السيد الوزير استعداد الشرطة لفتح بلاغ ضد كل من يثبت تورطه في مقتل متظاهر، وأقر في ذات الوقت بخطأ تصريحات مدير شرطة كسلا حول مقتل أحد المحتجين في خشم القربة، وبحسب صحيفة الانتباهة قال بلال : ( بالنسبة لنا من المفترض ألا يتصدى مدير الشرطة في الولاية للأمر برمته)

مع الدكتور أحمد بلال عثمان نقف اليوم متسائلين حول حديثه الاخير عن الشرطة والأحداث الحالية التي تشهدها البلاد منذ شهرين ونعلق قليلا علي بعض إفادات السيد الوزير.

نسأله أولا ماهي مهام الشرطة ؟ أليست مطالبة ابتداء بحفظ الأمن ؟ أليس ضبط الشارع ومنع التفلت والحفاظ على حياة الناس من أهم مسئولياتها؟ وهب أن الشرطة لم تطلق اي رصاصة على المتظاهرين كما قال الدكتور فمن المناط به كشف اللثام عن ماجرى وتمليك الحقيقة للناس؟ وهل يطلب من أهل الضحايا البحث عن من اطلق عليهم النار والتحقيق في القضية وكشف غموضها ثم تمليك الناس الحقيقة ومن ضمنهم ستعرف الشرطة والسيد وزير الداخلية ماجري ؟.

كلامك ياحضرة الوزير لامعنى ولاقيمة له فاما أن تكون الشرطة هي من قتلت وجرحت المتظاهرين أو تفصح عن من ارتكب الجرم أو فلتتقدم باستقالتك يكن اكرم لك يادكتور.

ويقول الخبر أن الشرطة مستعدة لفتح بلاغ ضد كل من ثبت تورطه في قتل المحتجين وهذا أمر لايحتاج الى تأكيد وكان علي السيد الوزير أن لايذكره الا لو أراد أن يلمح إلى أن الاتهام بالقتل ربما طال كبارا (أفرادا ومؤسسات ) وأنه يريد التأكيد على انه لاكبير على القانون وتقول له هذه جريمة خشم القربة امامك فارنا ماذا انت فاعل فيها .

وتقف اخيرا مع إقرار السيد الوزير بخطأ تصريحات السيد مدير شرطة ولاية كسلا حول مقتل الضحية احمد الخير ونسأل السيد الوزير هل أخطأ مدير الشرطة بأن ذكر معلومات وهو يعلم أنها خاطئة واراد تضليل العدالة ؟ أم أنه أخطأ بتصديه لتصريحات ماكان عليه أن يتعرض لها ؟ وفي الحالتين ماهي عقوبة مدير الشرطة بكسلا ياسيادة الوزير؟.