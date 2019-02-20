مساعٍ صينية لتفعيل الشراكة في قطاع المعادن مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير العام لهيئة شاندونق للأبحاث الجيولوجية الصينية، لين شان إي، مساعيهم لتفعيل شراكة مثالية في مجال التعدين مع حكومة السودان، مؤكداً مقدرتهم على إنجاح كافة المشاريع الاستثمارية في القطاع.

وخلال لقائه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مجاهد بلال طه، على هامش ملتقى ومعرض التعدين الدولي الرابع، عدّد شاندونق خبراتهم في مجال الاستكشاف التي امتدت لأكثر من 60 عاماً في الصين وغيرها.

من جانبه، أكد طه جاهزيتهم لتقديم الدعم في مجال التعاون المشترك في قطاع المعادن، كاشفاً عن اتفاقهم على توقيع مذكرة تفاهم يتم فيها وضع الخطط العامة لتطوير التعاون في مجال التعدين، بالوصول إلى شراكة استراتيجية، كما هو موجود في قطاع النفط،

إضافة إلى إنشاء مركز متخصص للدراسات والاستكشاف والأبحاث، بالشراكة مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لخدمة شركات التعدين، داعياً في الوقت ذاته الشركات الصينية، إلى الدخول في الاستثمار في مجال التعدين بالسودان.