نفاق الكيزان .. بقلم مسلم مصطفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كندية متخصصة فى تربية الاطفال ألّفت عشرات الكتب فى كيفية معاملة الاطفال وتربيتهم وكان كل تركيزها على أن يُترك الطفل حراً يفعل ما يريد حتى يكوّن شخصيته دون أي مؤثرات خارجية ، حرّمت هذه الكندية اي نوع من انواع التعنيف التى تُمارس على الاطفال فضلاً عن ضربهم وإخافتهم ، واقامت محاضرات وورش وسمنارات فى هذا الموضوع وكرست كل امكانياتها ومشروعها العلمى فى تربية ابنها الوحيد ، فكان بمثابة (case study) لثمرة مجهودها العلمى ، ولكنها فى النهاية صُدمت فيه عندما وجدته يتعاطى المخدرات بإدمان شديد ، ففقدت اعصابها وانهالت عليه ضرباً وشتماً ثم انهارت ، وعندما افاقت وجدت انها كانت فاشلة فى تربية طفلها الوحيد وان سنين عمرها ضاعت سدى فى نظريات فاشلة وقواعد خاطئة وأنها أخطأت فى القاعدة من الأساس وناشدت كل من اشترى كتاباً من مؤلفاتها أن يأتى اليها ويسترد ماله .

هذا ما يفعله بعض الاسلاميين المحبطين هذه الايام ، يقومون بمهاجمة مشروعهم الفاشل ويتنصلون منه ويريدون أن يتحرروا من المسؤلية و يخرجوا أنفسهم منه كما يخرج الشعرة من العجين ، أمثال اولاد الكودة وغيرهم ، ولكن أين كنتم طيلة هذه السنوات الماضية وكرامة السودانيين تزبح من الوريد الى الوريد ، وتنتهك حرماتهم جهاراً نهاراً ، لماذا لم تعترضوا على قانون الصالح العام والنظام العام والتمكين والتعذيب وبيوت الاشباح و .و . و. و و…… و الواوات لا تنتهى .

اصلاً لماذا كنتم تزايدون علينا بالدين ؟ وتنادون بالشريعة التى لم تطبق يوماً الا على الضعفاء ، هل وجدتمونا يوماً نعبد الاصنام ونتقرّب اليها زلفى ؟ . ام بالله عليكم ماذا كنتم تظنون ؟ .

تجربتكم السياسية فشلت وهذه لا يتناطح عليها عنزان ، طيب لماذا لم تقيّموا تجربتكم الدينية طيلة الثلاثين عاماً ؟ ماذا قدمتم للاسلام والمسلمين غير الصورة المشوهة للمسلم الذى لا يتورّع فى ارتكاب الجرائم وانتهاك المحارم ،

الصورة المشوهة للمسلم الذى يؤم الناس فى المساجد وفى المفاسد .

حتى فى الصلاة رأيناكم تصلّون بطريقتين ، صلاتكم فى بيوتكم غير صلاتكم فى المساجد ، ففى المساجد انتم أكثر خشوعاً وأكثر التزاماً لأنكم تتفقدون بعضكم وتنافقون بعضكم ، وكأن الصلاة لغير الله .

للاسف تجربتكم الاسلامية انتجت جيلاً مشوهاً يمتطى الاسلام جواداً لتحقيق مآربه الشخصية دون إستحياء وقوة عين ، للاسف انتجت جيلاً لا يعرف من الاسلام الا اسمه ، وثالثة الأثافى أن تجربتكم كانت سبباً فى الحاد كثيرين من شباب هذا الوطن مما رأوه من ممارساتكم القميئة تجاه الاخرين بإسم الدين ، وما نراه هذه الايام خير شاهد على ما ندعيه .

أعلنوا موت مشروعكم بكل جرأة وكفوا عن المزايدات لنحمل نعشه الى مثواه الاخير .

مع تحياتى



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفاق الكيزان .. بقلم مسلم مصطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.