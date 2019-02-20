- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن التفاصيل الكاملة لزيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الإفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر للسودان، بينما أن المسؤول أبلغهم رسائل مهمة.
وقال الدرديري في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن زيارة المسؤول الأمريكي مهمة، وأشار إلى أن الزيارة تتعلق بالتطورات والتقدم المحرز حتى الآن في الحوار الأمريكي السوداني.
وأضاف أن المسؤول الأمريكي أبلغ السودان رسائل مهمة على رأسها أن بلاده تعتقد أن الخيارات السودانية في معالجة المشكلة السودانية والأزمة الاقتصادية ينبغي أن تكون خيارات سودانية خالصة.
وأشار الوزير إلى أن المسؤول أكد على أنه لا تدخل أمريكي في هذا الخصوص.
واعتبر الدرديري تقييم الجانب الأمريكي موضوعيًا، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الحوار.
وقال” يمكن أن تبني عليها لإبلاغ الحوار لغايته”.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرديري يكشف عن محتوى الرسالة الأمريكية للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.