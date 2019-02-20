الدرديري يكشف عن محتوى الرسالة الأمريكية للحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن التفاصيل الكاملة لزيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الإفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتر للسودان، بينما أن المسؤول أبلغهم رسائل مهمة.

وقال الدرديري في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن زيارة المسؤول الأمريكي مهمة، وأشار إلى أن الزيارة تتعلق بالتطورات والتقدم المحرز حتى الآن في الحوار الأمريكي السوداني.

وأضاف أن المسؤول الأمريكي أبلغ السودان رسائل مهمة على رأسها أن بلاده تعتقد أن الخيارات السودانية في معالجة المشكلة السودانية والأزمة الاقتصادية ينبغي أن تكون خيارات سودانية خالصة.

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وأشار الوزير إلى أن المسؤول أكد على أنه لا تدخل أمريكي في هذا الخصوص.

واعتبر الدرديري تقييم الجانب الأمريكي موضوعيًا، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الحوار.

وقال” يمكن أن تبني عليها لإبلاغ الحوار لغايته”.