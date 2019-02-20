مدير جهاز الأمن يقدم اليوم تنويراً شاملاً للبرلمان اليوم حول الاحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر برلمانية عن تقديم مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش، تنويراً شاملاً للبرلمان اليوم حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن تنوير مدير جهاز الأمن بالبرلمان سيقتصر على لجنة قيادة المجلس الوطني التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة ورؤساء اللجان الدائمة الـ14، فضلاً عن رؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان.

السوداني.