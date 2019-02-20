- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر برلمانية عن تقديم مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش، تنويراً شاملاً للبرلمان اليوم حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.
وأشار المصدر إلى أن تنوير مدير جهاز الأمن بالبرلمان سيقتصر على لجنة قيادة المجلس الوطني التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة ورؤساء اللجان الدائمة الـ14، فضلاً عن رؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان.
السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جهاز الأمن يقدم اليوم تنويراً شاملاً للبرلمان اليوم حول الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.