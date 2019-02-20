عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

الهلال يتدرب وسط اجواء ماطرة وروح معنوية عالية

الكوكي يصل كيتوي والطريفي الصديق في استقباله

رئيس بعثة الهلال: مرحباً بـ’’أبن الخضراء’’ قائدا للكتيبة الزرقاء

الكوكي ينزل ارض الملعب ويعانق لاعبي الهلال بحرارة

الكوكي يختبر المهارات ومستوى التحضيرات بالشواخص والعلامات

انسجام كبير بين رئيس القطاع الرياضي ومدير الكرة بالهلال

ابوكلابيش: ’’النابي’’ حاول استغلال حاجة الهلال وممارسة ’’لي الزراع’’

النابي ينفي الاكاذيب: الهلال لم يفاوضني وما بيني وجماهير الأزرق عشق خرافي لا ينتهي

التونسي نبيل الكوكي: اتفقت مع إدارة الهلال على كل التفاصيل

السوري ’’نزار محروس’’ يرد على بيان مجلس الهلال: ’’كل إناء بما فيه ينضح’’

مفاجأة: شكوى ’’الفيفا’’ تعيد الكوكي للهلال للمرة الثالثة.. !!

التفاصيل الكاملة لحوار اشرف الكاردينال مع قناة الهلال

صحيفة زامبية: ’’الهلال السوداني’’ يقوم بخطوة نادرة.. !!

تأكيدا لما تميزت به ’’المشاهد’’: الجنرال يصل لوساكا ويطير الى كيتوي

ناشط شبابي معروف يعلن انسلاخه عن تشجيع الهلال.. !!

’’9’’ لاعبين اجانب يقودون زيسكو في مواجهة الهلال

ابوجبل يكشف اسرار مغالطات ’’كاس.. فيفا’’ في شكوى المريخ.. !!

مدرب الاشانتي: الجميع يحاولون الفوز في ملاعبهم ونحن في حاجة لنقطة

كاس تُعين محكمي شكوي المريخ.. هولندي للمريخ وكرواتية للإتحاد

الحجوزات تؤجل سفر المريخ لفجر السبت ومحمد سليمان رئيسا للبعثة

المريخ المنتشي يمطر شباك القراقير برباعية نارية

السودان يشارك في مهرجان ’’الملك عبد العزيز’’ للهجن بالسعودية

صحفة الصدى

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المريــخ يكتسح الموردة برباعيه داؤود.. تيري والتش ويصل دوري النخبه بجداره

القنصل حازم يتكفل بعلاج بكري المدينة بالمانيا

الكاردينال الزعفوري ليست لديه مؤهلات تجعله مدربا للهلال والغربال استحق الاشاده

المريـــخ كسب اللقاء بدوافع البطوله العربيه والطرد أثر علي المورده

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– أعلن سفره لزامبيا لدعم الأبطال ، الكاردينال: تقارير مضلله وراء إقالة الكوكى ..وعودة بشه مستحيله

-رسميا الكوكى “والجنرال ” يقودان الهلال فى اصعب نزال

-ترحيب حار بالثنائي ، الازرق يكثف التحضيرات للزامبي ، والبعثه تغادر “كيتوى” بالخميس

-المريخ” يسقط المورده برباعيه ..يغادر الى تونس فجر السبت ..و٣ مليار تكلفه اقامة بعثه مولوديه ووفد الاتحاد العربي

-كشف الكثير عبر تصريحاته لقناة الهلال الكاردينال : لا لعودة بشه ، ومن يريد ان يحكم الهلال عليه بوضع ٥٠ مليار فى المفوضيه

-تحت اشراف الثنائي الهلال يعود للتدريبات استعدادا لزيسكو

-البدء فى طباعة تزاكر الهلال

-زيسكو” يفشل فى تقديم مباراة الهلال

-الهلال “يطلب تاجيل مباراتين فى الممتاز

-بشه يغادر الى المجر، لجنة المسابقات تنظر فى طلب القمه بالسبت

-تطبيق تقنية الفار فى نصف نهائي كاس زائد

-المدرب التونسي يتولى مهامه عمليا الهلال يتدرب تحت الامطار وتالق لافت للشبان .الكوكى يحاضر اللاعبين ويباشر مهامه رسميا ..روح معنويه وسط لاعبي الهلال