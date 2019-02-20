عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: السوداني “قيادي الوطني” يجتمع اليوم برئاسة البشير وتوقعات بصدور قرارات مهمة “المركزي”: انفراج أزمة السيولة في مارس وطرح فئة الـ”500″ جنيه إحباط بيع تمثالين لملوك فراعنة بالخرطوم وتوقيف تاجرين شركة ملاحية تشكو من توقف العمل بميناء الحاويات مدير الإحصاء لـ”السوداني”: نرفض التشكيك في معدل التضخم الانتباهة جيش جوبا يعتقل”26″ كادرًا لـ”الوطني” في أبيي الدرديري لـ”الانتباهة”: المسؤول الأمريكي أبلغنا رسائل مهمة توقف تمويل من بنك إيراني لـ”6″ مشروعات مياه شرب مصر تمنح السودان كهرباء مقابل”سلع عينية” وزير الداخلية: ” أياد خفية” تطمع في السلطة تؤجج المظاهرات أخبار اليوم محافظ البنك المركزي: انفراج ازمة السيولة النقدية في مارس وزير الداخلية: أياد خفية غيرت مسار الاحتجاجات من مطالب مشروعة إلى تخريب مصادر بوزارة الري تكشف اكتمال الأعمال المدنية بستة محطات وخصمًا على قرض إيراني سفير السودان الجديد يقدم أوراق اعتماده للخارجية البريطانية الأخبار “الأخبار” تحصل على تفاصيل مثيرة حول مصاص الدماء بدارفور المركزي: أزمة السيولة تنتهي في مارس بطرح فئة الـ”500″ جنيه مجهولون يعتدون على مقبرة كارل ماركس Advertisements برلماني يكشف عن مغادرة قيادات عسكرية وسياسية بلا عودة السماني الوسيلة ينصح”الوطني” بتشكيل حكومة انتقالية المجهر السياسي وزير الداخلية: الشرطة بالمرصاد لكل ما يمس أمن الوطن الأمم المتحدة تطلق تحذيرًا عاجلاً من تفشي الجراد في السودان إحباط تهريب أكثر من”7″ كيلو ذهب بشمال دارفور السفير محمد عبد الله إدريس يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسودان في المملكة وزير الصحة بالولاية: إعادة مستشفى الخرطوم التعليمي للنظام الاساسي آخر لحظة البشير يطلب ملفات فساد ومعتز يعلن استمرار المكافحة ضبط”9″ صيدليات تبيع أدوية فاسدة الكاردينال:” الحكومة ما عندها قروش.. تسكتوا بس” انتشار الحصبة والكبد الوبائي بمناطق التعدين بنهر النيل السماني الوسيلة:” البلد دي ما حقت الإنقاذ” الصيحة رئيس الوزراء: جادون في محاربة الفساد وغسل الأموال تعديلات مرتقبة في قطاعات وأمانات المؤتمر الوطني وزير الداخلية: أياد خفية حولت المطالب إلى تفلتات المركزي: عقوبات على البنوك المخالفة لتغذية الصرافات الصحة: إغلاق مستشفى الخرطوم لم يكن بدواعي التجفيف لجنة الإصلاح بالميناء الجنوبي: الإضراب لن يرفع إلا بفسخ العقد لجنة برلمانية: أزمات الوقود لعدم توفير”المركزي” للنقد الأجنبي

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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