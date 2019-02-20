شهاب محمد - الخرطوم - ترامب الخليج 365: أعاد الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع “تويتر” أثارت جدلا بين المتابعين.

ونشر ترامب فيديو تظهر فيه امرأة وهي تتلاعب بكرة قدم، وعلق ترامب على الفيديو كاتبا: “مدهش”.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانه حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، في خطوة للحصول على حوالي 5 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يثير الجدل بتغريدة “كرة قدم” بعد إعلانه الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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