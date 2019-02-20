برلماني يكشف عن مغادرة قيادات عسكرية وسياسية بلا عودة

كشف عضو الحوار الوطني، أمين بشير فلين، عضو مجلس الولايات عن مغادرة قيادات عسكرية وسياسية رفيعة البلاد (مغاضبين) بينهم د. سوسن محمد المكي، قائلاً إنهم جاءوا للانضمام إلى ركب السلام ولكنهم لم يجدوا إلا التجاهل والمراوغة والأذلال من قبل بعض المسؤولين – حسب قوله .
وقال إنهم عادوا إدراجهم من حيث أتوا، معتبراً إياها مؤشراً سالباً وخصماً على العملية السلمية برمتها بالبلاد، محملاً هذه القيادات المسؤولية الكاملة عما حدث، مطالباً رئيس الجمهورية بتحقيق شفاف حول الأمر .
واتهم فلين قيادات بالحزب الحاكم، قائلاً إنهم ظلوا يضعون المتاريس والعراقيل ويحولون بينهم ورئيس الجمهورية وبل يدفعونهم بالاستفزازات للخروج من الحوار الوطني والعودة من حيث أتوا، وقطع فلين أنهم جزء أصيل في الحوار الوطني وسيدافعون عنه بقوة ولن يقبلوا بأي اتجاه خارج مخرجات الحوار الوطني، وسيظلون متمسكين بها حتى الانتخابات في 2020 .
وشكك فلين في العملية السليمة في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) متهماً أعضاء في وفد التفاوض الحكومة بالجهل وعدم الإلمام بمطلوبات العملية التفاوضية .
وقال إنهم يعملون لإطالة أمد الحرب في المنطقتين لمصالحهم الذاتية، بينما انتقد الرجل بشدة وبحسب صحيفة الأخبار وساطة سلفاكير (لعدم الحياد) وأشياء أخرى قال أنه يتمسك عنها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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