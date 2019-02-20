فاسدون كبار لديهم صلة قوية بالسلطة.. والبشير يطلب من الأجهزة المختصة مده بملفات فساد

أكد المؤتمر الشعبي تحمله مسؤولية مشاركته في الحكومة باعتباره قطعه عهداً ولن ينقضه إلا في حال نفض المؤتمر الوطني يده منه، وكشف نائب الأمين العام، رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، د. بشير آدم رحمة في خطابه أمام المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي بمحلية الكاملين أمس الأول، عن توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لأجهزة المختصة مده بملفات الفساد التي بحوزتها عن المتجاوزين من المؤسسات والأفراد بالحكومة، وقال رحمه بحسب صحيفة آخر لحظة إن كبار الفاسدين لديهم صلة قوية بالسلطة، وأوضح أن الفساد المالي أقعد البلاد وأدى إلى الفقر، مبيناً ان الفساد الأكبر حدث في بيع الأراضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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