السماني الوسيلة : (البلد دي ما حقت الإنقاذ)

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، عزمه الدفع بمبادرة عاجلة للقوى السياسية لمعالجة الأزمة الحالية التي تمر بها بالبلاد، وقال مساعد الأمين العام للحزب، السماني الوسيلة، في تصريحات صحفية سنقدم حلاً قومياً لا يقصي أحداً مهما كان انتماءه، مشدداً على ضرورة تجنب الدفع تجاه حدة الاستقطاب والانغلاق، خلف المواقف مطالباً بضرورة تحكيم صوت العقل لحل مشاكل البلاد، وأضاف : (لا مستحيل لحل المشاكل بل المستحيل هو الانغلاق والإصرار على مواقف من الشباب أو الحكومة ).

وطالب الوسيلة لتقديم تنازل من الجميع من أجل الوطن وتجنب التجاذب والتصادم من الجانبين، ونوه إلى أنه يجب الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية حال شعرنا أنها يمكن أن تجنب البلاد الفوضى والاحتراب وفقاً لصحيفة آخر لحظة، وأوضح السماني أن مبادرة حزبه تتطلع لحل قومي يجد فيه كل مواطن بمختلف التنظيمات نفسه، وأضاف : ( البلد ما حقت الإنقاذ ويجب أن يسمع الآخرين حال الحديث عن أخطائهم).

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)