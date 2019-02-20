برلماني يتهم محلية أم درمان بالتورط في عملية فساد

اتهم برلماني محلية أم درمان بالتورط في عملية فساد من خلال تمليكها آليات شركة النظافة بالمحلية التابعة للحكومة لشركة خاصة، مطالباً والي الخرطوم هاشم عثمان الحسين بضرورة التدخل لحسم القضية وإجراء تحقيق. وطالب البرلماني مبارك دربين في تصريحات صحافية أمس، محلية أم درمان بفسخ التعاقد مع الشركة الخاصة وإعادة آليات النظافة للمحلية، وأشار دربين حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن الشركة تهتم بنظافة الأحياء التي يقطنها مسؤولون فقط دون غيرها، وقال إن مربعات (17، 16، 18) بحي الفتيحاب لم تدخلها شركة النظافة لنحو (15) شهراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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