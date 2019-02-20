جيش جوبا يعتقل (26) كادراً لـ(الوطني) في أبيي

اعتقلت قوات الجيش الشعبي في دولة الجنوب (26) من كوادر المؤتمر الوطني في أبيي، وقال القيادي بالوطني من دينكا نقوك العمدة عبد الله دينق نيوال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالخرطوم، إن الاعتقال تم بسبب أقامة مؤتمرات قاعدية للوطني في أبيي استعداداً لانتخابات 2020م، وأكد أن الجيش الشعبي مازال يمارس الاعتقالات من داخل أبيي، واتهم العمدة حسب صحيفة الإنتباهة، قيادات تتبع للوطني من دينكا نقوك بأنها تتواطوء مع حكومة جوبا والحزب الحاكم في الجنوب.

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