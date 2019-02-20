تجمع المهنيين يوجه سهامة نحو المجتمع الإقليمي ويصفهم بنادي الطغاة والظالمين والفسدة

شن المتحدث الرسمي بإسم تجمع المهنيين السودانيين “محمد الأسباط” علي قناة بي بي سي، هجوماً عنيفاً على المجتمع الإقليمي والاتحاد الافريقي، بسبب دعمهم للرئيس السوداني “عمر البشير”

وقال “الأسباط” أن المجتمع الاقليمي المحيط بالسودان، هو نادي للطغاة والظالمين والديكتاتوريين والفَسَدة وبالتالي هم يدعمون البشير، وهذا أمر طبيعي.

كما وصف الاتحاد الإفريقي ، بأنه نادي للأنظمة الفاشلة، قائلاً : “هو النادي السياسي الإفريقي الفاشل الفاسد الذي يعج بالديكتاتوريين والظلمة والقتلة، وأن دعمهم للبشير لا يعنينا في شيء”.

كما ذكر بأن ” لا تعنينا أن تكون هناك جهة ترتب لتوفير مخرج آمن للبشير من هذه الأزمة”.

وفي سؤال عن سعي أمريكا لإجهاض الثورة السودانية، بعد جلوسها مع ممثلين من الحراك، نفى”الأسباط” جلوس ممثلين من طرفهم للحوار مع أمريكا، مشدداً بأنهم لم يجلسوا مع ممثل لأمريكا ولن نجلس” .

وتأتي ردة فعل” تجمع المهنيين” العنيفة على المجتمع الدولي، في أعقاب عدم مساندتهم للحراك، ودعمهم للنظام السوداني القائم، مما يبدو أخذهم مناعة لما حدث في أنظمة عربية شبيهة بعد تغيير أنظمتها، الذي جاء على غير تقديراتهم، في خدمة مصالحهم بحسب محللين سياسيين.

وإنتقد عدد من المراقبين، خطاب التجمع الهجومي، الذي جاء على لسان ناطقه الرسمي، والذي وصفوه بأنه يعبر عن ” افتقار شديد للذكاء السياسي” .

وفي الأثناء قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، الإثنين، إنه “لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان”.

وفي سياق متصل، وبحسب “الأناضول” نوه المسؤول الأمريكي إلى أن لقائه مساعد الرئيس السوداني كان مثمرا وبناء، من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب.

وتابع: “من خلال العمل المشترك سيجد البلدان طرقهما إلى شراكة قوية”.