برلماني يتهم محلية امدرمان بالتورط في عملية فساد

اتهم برلماني محلية امدرمان بالتورط في عملية فساد من خلال تمليكها اليات شركة النظافة بالمحلية التابعة للحكومة لشركة خاصة مطالبا والي الخرطوم هاشم عثمان بضرورة التدخل لحسم القضية واجراء تحقيق. وطالب البرلماني مبارك دربين في تصريحات حسب ما جاء بصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم محلية امدرمان بفسخ التعاقد مع الشركات الخاصة واشار إلى أن الشركة تهتم بنظافة الأحياء التي يقطنها مسؤولون فقط دون غيرها وقال ان مربعات (17/16/18) بحي الفتيحاب لم تدخلها شركة النظافة لنحو 15شهرا.

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