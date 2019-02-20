معتمد أبو كارنكا بشرق دارفور يتفقد محطة مياه تحت التنفيذ

تفقد معتمد محلية أبوكارنكا، بولاية شرق دارفور، عثمان قسم حسن، سير العمل في تنفيذ مشروع حفر بئر محطة مياه مدينة بخيت ضمن عدد من الآبار التي تم حفرها خلال الأيام الماضية بالمحلية والتي من بينها محطة مياه أم راكوبة.

والتقى حسن بفريق العمل، حيث أشاد، بحسب سونا، بالعاملين وإخلاصهم وتفانيهم في العمل وإنجازهم لمشروعات حفر المياه وفق خطة المحلية لتنفيذ تلك المشروعات.