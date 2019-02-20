فرنسا: وفاة 41 ألف مواطن سنويا بسبب المشروبات الكحولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد تقرير رسمي فرنسي أن 41 ألف مواطن يلقون مصرعهم سنويا في فرنسا بسبب المشروبات الكحولية.

وقالت هيئة الصحة العامة، في تقرير نشرته، الثلاثاء، أن الخمور هي ثاني مسبب للوفاة، بعد التبغ.

وذكر التقرير أن نسبة الوفاة لدى الرجال بسبب الكحول تصل إلى 11%، عكس النساء التي تصل النسبة لديهن إلى 4%.

وتشير التقديرات إلى وفاة 16 ألف شخص بسبب السرطان الناجم عن استهلاك الكحول، وفق التقرير.

وأظهر التقرير أن 26% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما يتعاطون الكحول يوميا.

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