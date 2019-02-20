زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة مالوكو الإندونيسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات سواحل جزيرة مالوكو الإندونيسية، الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 130 كيلومتر جنوب غربي جزيرة “تيرنيت” التابعة لمقاطعة “مالوكو الشمالية”، وعلى عمق 30 كيلومتر.

ولم تصدر هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وفقاً للبيانات الأولية.

تجدر الإشارة أن إندونيسيا، شهدت العام الماضي، 11 ألف و 577 هزة أرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

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